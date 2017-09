Belgen trotseren naderende orkaan Irma in Florida

Nadat Irmageddon gisteren over Cuba is gewaaid, wordt de Amerikaanse staat Florida vandaag het mikpunt van de orkaan, die wellicht weer op maximumkracht over land zal razen. Een recordaantal Amerikanen werd geëvacueerd. En toch blijven heel wat inwoners van Florida waar ze waren, om de storm te trotseren. Onder hen ook heel wat Belgen.

De teller stond gisteren op 5,6 miljoen mensen die Florida ontvlucht zijn. Dat is zowat de helft van de bevolking in België, en meer dan een kwart van de Amerikaanse staat, die vandaag voornamelijk in het zuiden zou worden getroffen. Een zelden geziene massa-evacuatie, zelfs in de Verenigde Staten. Gouverneur Rick Scott van Florida wond er gisteren geen doekjes om. “De storm zal sneller zijn dan jou”, klonk het. Lees: wie niet weg is, is gezien.

En toch zijn er inwoners van Florida die Irma vandaag ter plekke trotseren. Met een bang hartje of met goeie moed. En als het kan: met een pak proviand.

Cynthia Legrand is zo iemand. Sinds vijf jaar inwoner van Miami, daarvoor Brusselse. Als general manager van een hotel aan de bedreigde kust van Miami heeft ze besloten om voor Irma te schuilen in het huis van een kennis. “Het hotel staat nu leeg, het bevindt zich in de zone die het eerst tot evacuatie aangemaand werd”, aldus Legrand via de telefoon.

Voedsel voor vier dagen

“Er werd in evacuatiecentra voorzien door de overheid, maar velen betwijfelen of die gebouwen steviger zijn dan de huizen waarin je zelf kan schuilen. Mijn man, ik en onze drie katten hebben alvast gekozen voor het huis van iemand die we kennen, iets verder van de kust. We hebben voedsel en water mee voor een viertal dagen. We gaan ervan uit dat we de storm doorstaan.”

Als drijvende kracht achter bijeenkomsten van Belgen in Florida kan Cynthia de situatie van veel landgenoten ter plekke goed inschatten. “Sommigen zijn gevlucht voor Irma, sommigen zijn gebleven. De meesten hebben ervoor gekozen om te blijven, lijkt me. Vluchten was de afgelopen dagen ook niet zo eenvoudig, het was craziness om nog een vliegtuig te vinden richting veiliger oorden.”

Spookstad Miami

En ook op de weg was vluchten geen sinecure. Wegen slibden dicht, tankstations leverden amper nog benzine, hotels in het binnenland liepen vol. Ondertussen is Miami herleid tot een spookstad. Winkels zijn dicht, rekken zijn leeg, auto’s reden er gisteren al niet meer rond. Alles kan vandaag worden weggeblazen door Irma.

“We hebben geen weet van Belgen in Florida die zich niet in veiligheid hebben kunnen brengen voor de doortocht van de orkaan, wellicht omdat de doortocht al even aangekondigd is”, aldus het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. “Sowieso staan we in direct contact met het Belgische consulaat in Atlanta, wat betreft opvolging.”

Het opgetelde cijfer van Belgen die gedomicilieerd of op reis zijn in Florida, schommelt tussen 1.300 en 2.000. Hoeveel van hen vandaag effectief Irma trotseren, is onduidelijk.

Verwacht wordt dat de storm om 8 uur plaatselijke tijd het vasteland van Zuid-Florida bereikt. Dat is twee uur ’s namiddags Belgische tijd. De voorspelling luidde gisteravond dat de rukwinden in de streek rond Miami tot 225 kilometer per uur zouden halen. Amerikanen én Belgen houden de adem in.

