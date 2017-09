Eredivisie-Belgen scoren geen punten

Geen van de Belgen die zaterdag op de vierde speeldag in de Nederlandse Eredivisie in actie kwamen, konden punten rapen. Willem II, met Belgische invallers Ismail Azzaoui en Jordy Croux, verloor thuis met 1-2 van ADO Den Haag. Heracles Almelo ging in eigen huis met 2-4 de boot in tegen Feyenoord. Doelman Bram Castro moest zich dus regelmatig omdraaien. Dries Wuytens kwam niet van de bank. Ook Excelsior leed thuis een stevige nederlaag. Het ging, met Jinty Caenepeel de hele wedstrijd in de ploeg, met 0-3 onderuit tegen Vitesse. Wout Faes zat de hele wedstrijd op de bank.