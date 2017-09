Honden achtergelaten in wagen op parkeerplaats Efteling: “Dit is schandalig”

Een bezoeker van het Nederlandse pretpark Efteling zag op de bezoekersparking hoe twee honden door hun baasjes waren achtergelaten in de wagen. Ze maakte er een foto van en deelde het op sociale media, waar er veel verontwaardigde reacties kwamen op het beeld.

“Schandalig dit. Twee honden in de auto terwijl er een hondenkennel is. De medewerkers zijn op de hoogte”, schreef ze.

Het pretpark heeft intussen gereageerd op het voorval. “Elke 30 minuten doet een opzichter over de parkeerplaats zijn ronde. Als we met warm weer honden zien vastzitten in een auto, dan bellen we meteen de politie”, aldus een woordvoerder van Efteling aan AD.nl.