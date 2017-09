Mourinho boos na gelijkspel: geen handshake aan Stoke-coach en ultrakort interview

José Mourinho staat nog maar eens in het oog van de storm voor zijn gedrag naast het terrein in de Premier League. Na het puntenverlies tegen (2-2) Stoke City weigerde de Portugees de hand te schudden van de rivaliserende coach Mark Hughes en liep hij weg uit een interview.

Manchester United liet op de vierde speeldag van de Premier League haar eerste punten laten liggen. Op het veld van Stoke City werd het 2-2. Tot grote frustratie van José Mourinho. Die schudde achteraf de handen van de volledige technische staf van Stoke City, behalve die van trainer Mark Hughes. Toen Mourinho daarover in een interview met Steve Wilson van Match of the Day een vraag kreeg, antwoordde hij héél gepikeerd.

“Ik wil beleefd blijven en ik verkies om die vraag niet te beantwoorden. Want het is echt een slechte vraag. Zo lijkt het alsof het mijn schuld is, mijn probleem en dat is niet het geval. Jouw vraag is niet correct”, aldus Mourinho. En weg was hij.

Aanleiding van het voorval was een incident tijdens de wedstrijd. Mourinho wou zijn verdediging herorganiseren en ging daarvoor in de technische zone van Hughes staan. Die duwde Mourinho weg en zou hem daarbij “fuck off” hebben toegeschreeuwd. “Ik duwde hem weg omdat hij in mijn technische zone stond. Misschien dat hij daarom geen handen wou schudden. Voor hem is dit gelijkspel natuurlijk een slecht resultaat”, aldus Hughes. “Misschien reageerde Mourinho verkeerd. Maar om eerlijk te zijn: ik heb ook al mijn geschiedenis met handshakes. Misschien ligt het aan mij.”