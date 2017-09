Kim Kardashian reageert op geruchten over draagmoeder

Krijgen Kim en Kanye een derde kind bij met hulp van een draagmoeder of niet? Als we showbizzsite TMZ mogen geloven verwacht het koppel een meisje in januari, maar die details wil Kardashian niet bevestigen.

“We hebben nog niets bevestigd, zo simpel is het”, zei de realityster gisteren aan E! News op de Harper’s Bazaar Icons party in New York. “Ik zal het laten weten als we er klaar voor zijn. Ik heb al veel geruchten zien passeren, maar we hebben niets bevestigd.”

Volgens TMZ is de draagmoeder van Kimye een vrouw in de twintig, die gelukkig getrouwd is en zelf al twee kinderen heeft. Kim Kardashian heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze graag een derde kind wilde, alleen mocht ze zelf niet opnieuw zwanger worden omwille van een zeldzame aandoening aan haar baarmoeder, waarbij de placenta te diep in de baarmoederwand gehecht zit. In de realityserie ‘Keeping Up With The Kardashians’ documenteerde ze uitgebreid de operaties die ze moest ondergaan om haar baarmoeder te herstellen. Toen dat niet lukte, werd de optie draagmoederschap voor het eerst genoemd.

De kans is groot dat de bevestiging van het nieuws over de draagmoeder zal moeten wachten tot 1 oktober, wanneer het veertiende seizoen van ‘Keeping Up With The Kardashians’ te zien zal zijn op E! .