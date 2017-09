Weduwe vermoordt haar zoon (11) met bijl tijdens zijn slaap, oudere zus kan ontsnappen

Een moeder heeft in Seraing zaterdagnacht haar elfjarige zoon om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Luik. Volgens verschillende Franstalige media zou ze hem gedood hebben met een bijl terwijl hij aan het slapen was. De feiten vonden plaats omstreeks 03.30 uur.

De oudere zus van het slachtoffer werd wakker door het lawaai en kon vluchten naar een buurvrouw, maar verkeert wel in shock. Ze is opgenomen in het Universitair Ziekenhuis in Luik.

Alain Mathot, burgemeester van Seraing, bevestigt dat de gerechtelijke politie een onderzoek heeft geopend. De vrouw, geboren in 1970, is intussen aangehouden en wordt verhoord.

Volgens het parket van Luik is de moeder al enkele jaren weduwe en slaagde ze er niet in om het overlijden van haar man te verwerken. Volgens het parket was ze gekend voor depressies sinds het verlies. Haar psychologische toestand zou de voorbije weken achteruit zijn gegaan.