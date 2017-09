Het loopt niet lekker bij Anderlecht-tegenstander Bayern: eerste verlies en stevige kritiek Lewandowksi

Anderlecht ontmoet komende dinsdag Bayern München in de Champions League. Normaal gezien is de Belgische landskampioen kansloos bij de Duitse Rekordmeister, maar het rommelt bij Bayern. De Duitse topclub verloor zaterdag verrassend bij Hoffenheim en topspits Robert Lewandowski uitte kritiek op het transferbeleid.

“Bayern zal iets moeten verzinnen en creatief moeten zijn als de club topspelers naar München wil blijven halen”, vertelde Lewandowski aan Spiegel Online. “Als je competitief wil zijn in het hedendaagse Europese topvoetbal, dan moet je dit soort topspelers hebben. Tot dit moment heeft Bayern nooit meer dan 40 miljoen euro gespendeerd aan een speler. In het internationale voetbal is dat eerder een gemiddeld bedrag dan een piekbedrag. Bayern betaalde deze zomer ongeveer 40 miljoen euro voor de Fransman Corentin Tolisso.

Uli Hoeness, de voorzitter van Bayern München, heeft weinig begrip voor de steeds hoger oplopende transfersommen voor topspelers. “Het is mijn overtuiging dat geen enkele speler in de wereld meer waard is dan 100 miljoen euro. Ik zou geen enkele speler voor 100 miljoen euro willen kopen, ook al had ik het geld. Dat is simpelweg te veel geld voor mij”, zegt de sterke man van de Duitse Rekordmeister.

Lewandowski heeft ook zijn bedenkingen bij de buitenlandse trips naar Azië en de VS die de Europese topclubs voor aanvang van het seizoen maken. “Ik ben daar sceptisch over. Niet alleen omwille van de fysieke inspanning die je als speler moet leveren in zo’n belangrijke trainingsperiode, maar ook omdat ik niet overtuigd ben dat die tournees zo’n groot voordeel opleveren voor de marketing van de club.”

“Het voetbal balanceert op dit moment op een dunne lijn tussen regionalisering en globalisering. Als club, als competitie moet je groeien als je de andere topteams en competities wil blijven bijbenen. Maar dat leidt tot de grote vraag: wat is het doelpubliek van een club? Leeft dat in München of in Azië of in de VS? Een oplossing vinden voor dit conflict is één van de belangrijkste uitdagingen van de Europese topclubs. En dat zorgt voor frustratie bij diegenen die altijd loyaal zijn gebleven ten opzichte van de club. Deze mensen mogen nooit het idee krijgen dat ze gebruikt worden. Onze marketeers moeten een feeling ontwikkelen van waar de grenzen van de redelijkheid liggen. Hadden we vorig jaar echt kleine camera’s nodig op onze bierglazen toen we onze titel vierden tijdens Freiburg? Moeten onze gekende bierdouches echt gesponsord worden? Een titelviering is erg emotioneel en zou altijd authentiek moeten zijn. Ik begrijpen waarom de fans daardoor geïrriteerd waren.”