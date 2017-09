Emotionele Beyoncé geeft speech voor slachtoffers van orkaan Harvey

Meer dan een week nadat orkaan Harvey vernieling zaaide in Texas, kwam popster Beyoncé de slachtoffers een hart onder de riem steken. Ze verraste de kerkgangers met een speech en maakte lunch voor hen.

Queen B, die opgroeide in Houston, heeft haar liefdadigheidsorganisatie BeyGOOD ingezet om giften en geld te verzamelen voor de slachtoffers van Harvey. De zangeres trok met haar dochter Blue Ivy en haar moeder Tina Lawon naar het getroffen gebied, waar ze de kerkgangers van de St. Johns Church in Houston verrasten. Niet toevallig de kerk waar Beyoncé als klein meisje haar eerste solo's zong.



“Jullie zijn een ongelofelijk voorbeeld van alles wat licht en liefde is”, zei de zangeres in een emotionele speech. “Vandaag vieren we de overleving. Jullie zijn allemaal mijn familie. Houston is mijn thuis. Ik dank God dat jullie allemaal veilig zijn, dat jullie kinderen veilig zijn. Wat er echt toe doet, is jullie gezondheid, jullie kinderen en jullie familie.”



“Ik wil gewoon zeggen dat ik van jullie hou. Ik ben God dankbaar dat ik gezegend ben zodat ik andere mensen kan zegenen. En ik vraag jullie om dat ook te blijven doen voor andere mensen.”



Beyoncé organiseerde ook een lunch voor vierhonderd mensen die getroffen werden door orkaan Harvey en kwam zelf meehelpen met het opscheppen van het eten.