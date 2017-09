Geen Dutoit zondagavond onder de lat bij KV Oostende in de uitmatch op KV Mechelen. Coach Yves Vanderhaeghe kiest voor de gloednieuwe keeper Mike Vanhamel, die op de laatste dag van de transfer deadline day overkwam van Lierse. KV Oostende haalde 0 op 15 in zijn eerste 5 matchen en speelt vanavond met het mes op de keel in Mechelen.