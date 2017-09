Tatyana Beloy toont haar nieuwe lief voor het eerst

De zomer van Tatyana Beloy was niet alleen gevuld met veel reizen, maar ook met liefde. De actrice en presentatrice heeft een nieuwe vriend en bracht hem mee naar de rode loper van het Filmfestival van Oostende.

De gelukkige is Konrad Widelski, geen onbekende in medialand. Hij is de man achter de camera bij onder meer ‘Jani Gaat’ en ‘Verborgen Verlangen’, de film waarin Astrid Bryan haar eerste hoofdrol speelt. Vroeger werkte hij ook voor “Vlaanderen Vakantieland’, waar hij Tatyana leerde kennen. De twee kwamen elkaar onlangs opnieuw tegen en toen sloeg de vonk over. Ondertussen zijn de twee officieel een koppel en ze poseerden samen voor de fotografen.