Mühren: “Zulte Waregem was op voetbalgebied een of andere oliebollenkraam”

Robert Mühren heeft in een interview met de NOS stevig uitgehaald naar zijn ex-club Zulte Waregem en trainer Dury. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat een trainer een contract voor tien jaar heeft. Dury bepaalt alles. De technisch directeur is een pion van hem.”

Op 31 januari haalde Zulte Waregem Mühren weg bij AZ. De scouting volgde mij al een maandje of drie. Ik wilde eigenlijk in de zomer verkassen, want dan zou ik transfervrij zijn. Maar Dury wilde mij meteen. Dus dat heb ik maar gedaan. Maar wel onder mijn voorwaarden qua duur en hoogte van het contract”, aldus Mühren.

De Nederlandse spits kwam in actie tegen AA Gent en Anderlecht, maar werd in die tweede match al bij de rust gewisseld. “Wedstrijden tegen dat soort clubs zijn geen kattenpis. En dan verwachtte de trainer wel dat ik gelijk de sterren van de hemel speelde. Het ging niet slecht, maar als het even niet liep, werd ik eraf gehaald. Daarna zat ik vooral op de bank. Ik ben gescout als een nummer tien, maar de trainer wilde een spits hebben. Dury verwachtte dat ik aanspeelpunt was, maar dat ben ik absoluut niet.”

Vanaf dat moment ging het van kwaad naar erger. Deze zomer kreeg Mühren te horen dat hij naar een andere club mocht uitkijken. Uiteindelijk werd hij voor twee seizoenen uitgeleend aan Sparta. “Ik heb daar fantastisch gewoond en trok veel op met Timothy Derijck en zijn vriendin. Alleen op voetbalgebied was het een of andere oliebollenkraam. Ik heb ook nog nooit meegemaakt dat een trainer een contract voor tien jaar heeft. Dury bepaalt alles. De technisch directeur is een pion van hem.”