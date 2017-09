Jeroen Meus: “Ik heb geen goeroe nodig om te weten dat groenten gezond zijn”

“Gebruik toch je gezond verstand.” Het is het motto van Jeroen Meus, die tussen aardappelstoemp en quinoarel vooral een pleidooi blijft houden voor lekker eten, met liefde klaargemaakt. In het Radio 1-programma programma ‘Touché’ sprak hij vol passie over zijn vak: “Ik merk dat het onder druk staat”.

Goeie boter en echt brood. Dat eet Jeroen Meus graag als ontbijt. “Ik ben een nostalgicus: ik hou van oude gebouwen, van oude muziek en van echt eten”. Het is voor presentatrice Friedl Lesage het perfecte opstapje om Sandra Bekkari en Pascale Naessens erbij te halen, twee voorvechtsters van de gezonde keuken die vorig jaar nog hevig discussieerden over koolhydraten. “Gebruik toch je gezond verstand”, is het standpunt van Jeroen Meus. “Ik heb geen goeroes nodig om mij te zeggen dat groenten goed zijn. Als je dat niet weet, ben je toch niet goed wijs? Ik ga me heel ver weg houden van dat soort discussies. Ik ben een kok, ik ben opgeleid om een aardappel zo goed en zo juist en zo lekker mogelijk klaar te maken. Dat is waar mijn hart ligt.”

Dat eten een hype is geworden, vindt hij moeilijk: “Ik heb heel veel gereisd, vooral voor mijn beroep en ik heb al veel miserie gezien. Wij maken van een basisbehoefte iets elitair, iets snobistisch. Ik kan daar niet mee akkoord zijn.” Hij heeft een aversie voor kuddegedrag, zegt hij: “Ik vind dat straf, dat iemand een hele groep op sleeptouw kan nemen. Als ik dat zie, ben ik altijd achterdochtig. Ik heb een vriend die ik heel vaak zag, nu jaagt die op Pokémons. Dat vind ik iets raars.”

”Ik ben een kok, ik heb mijn vlieguren”

Over de hele ‘quinoarel’ met Naessens en Bekkari wil hij het liever niet meer hebben, al neemt hij geen woord terug van wat hij gezegd heeft. “Ik heb niets fout gezegd. Zij zijn voedingsdeskundige, dat ben ik niet. Zij weten heel goed wat er in een wortel zit en waar dat allemaal goed voor is, ik weet dat niet. Daar ben ik eerlijk in. Ik ben een kok, een geschoolde kok, ik heb mijn vlieguren en ik heb daar heel veel offers voor gebracht. Daar blijf ik bij. Ik ben er ook van overtuigd dat ik het eten dat zij maken, écht lekkerder kan klaarmaken. Ik heb mevrouw Bekkari haar programma al gezien en ik vind dat ze dat zeer goed doet. Maar ik denk wel dat ik het lekkerder kan maken. “

“Ik vind vakmanschap heel knap. Ik ga ook niet in een vliegtuig zeggen als die piloot zegt: ik ben geen echte piloot, ik doe het voor de jol. Dan ga ik niet mee hé. Dat is toch iets dat ik mag benadrukken? Ik hou gewoon heel hard van dit vak, ik merk dat het onder druk staat. Ik heb geen gotische kathedraalbouwers gekend in Leuven, maar er waren wel nog kleermakers in mijn tijd. Dat is mijn angst: dat er dingen verdwijnen die ik graag heb. Ik koester die en ik wil daar een lans voor breken omdat ik toevallig in de positie ben dat er wel eens een journalist naast mij staat. “