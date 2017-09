Vanhaezebrouck verrassend mild na late tegentreffer: “We hebben ons in de luren laten leggen”

AA Gent en KRC Genk hebben zondagnamiddag op de zesde speeldag in de Jupiler Pro League 1-1 gelijkgespeeld. De Limburgers scoorden diep in de tweede helft en hielden Gent zo van een eerste overwinning dit seizoen. In het klassement blijft AA Gent met 3 op 18 onderin hangen op plaats vijftien. Hein Vanhaezebrouck bleef echter (verrassend) positief voor zijn defensie, die toch in de fout ging bij de late tegentreffer.

Gent kwam in de eerste helft op voorsprong toen de bal op de stip ging na een duwfout(je) van Mata op Sylla. Danijel Milicevic zette de elfmeter om en scoorde zo de eerste Gentse thuisgoal van het seizoen. Na de pauze ging Genk op zoek naar de gelijkmaker. Gent-goalie Vukovic stond paraat op een knal van Machado. De Buffalo’s leken op een eerste zege van het seizoen af te steven, maar in de slotfase kwam Genk alsnog langszij. Jakub Brabec stond in de 89e minuut op de juiste plaats om een vrije trap binnen te koppen.

“Onze doelman heeft bijna geen enkele bal moeten pakken”, zocht Gent-coach Hein Vanhaezebrouck het positieve uit het gelijkspel. “Er was wel steriele druk en Genk was quasi niet gevaarlijk maar op het einde lieten we ons een beetje in de luren leggen bij die snelle vrijschop. Die hadden we moeten proberen af te remmen door betere posities in te nemen. Jammer...”

Bij die late tegentreffer ging de Gentse defensie niet vrijuit, maar de coach beschermde zijn verdedigers: “Daarvoor hebben we goed verdedigd, vond ik. We wisten dat Genk gevaarlijk was op standaardfases maar dat was ook hun enige dreiging. Ze hadden wel wat meer balbezit maar dat was te verwachten. In de omschakeling hadden wij wel meer moeten doen, dat was het minpunt van vandaag. We hebben veel te weinig gedaan met de ruimte die er eindelijk eens was. We hadden gewoon die 2-0 moeten maken, onze counters moesten beter, de eindpass moest beter, we moesten betere beslissingen nemen, andere loopacties,... Nee, ik ben niet echt ontevreden met het defensieve compartiment, we kregen bijna geen kans tegen en tegen Genk is dat goed.”

Toch reageerde hij boos na de late gelijkmaker: “Ontgoocheld, boos omdat ik vond dat we slimmer moesten omgaan met die vrije schop: met een man voor de bal, door de boel stil te leggen, niet iedereen laten teruglopen en wat spitsen voorin houden,... Die reactie was eerder uit ontgoocheling.”

Na de 3 op 18 is het stilaan crisis in Gent. “Die eerste zege had deugd gedaan, dan zijn we misschien vertrokken. We hadden al elke wedstrijd kunnen winnen maar er was altijd wel iets dat mankeerde. Of ik een orkaan door de club verwacht? Nee, dat denk ik niet, al weet je nooit met orkanen: soms komen die sneller dan je denkt...”