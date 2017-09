FDJ zet renner uit de Vuelta vlak voor laatste rit wegens “ongepast gedrag”

Het Vuelta-peloton maakt zich op de voor de laatste rit na een heel zware Vuelta, maar Odd Christian Eiking zit nu al op het vliegtuig naar huis. De Noor werd door zijn ploeg FDJ op het nippertje uit de Vuelta gezet. “Wegens ongepast gedrag de dag voor de laatste rit”, klinkt het. Maar meer wil de Franse ploeg niet kwijt over het voorval. Daardoor vertrekt het Vuelta-peloton met nog maar 158 renners naar Madrid voor de allerlaatste rit.

De 22-jarige Noor was bezig aan zijn eerste grote ronde in zijn nog prille carrière, maar die zal hij niet uitrijden. Hij werd door zijn Franse ploeg FDJ richting de luchthaven verwezen. Veel woorden maakten de Fransen er echter niet aan vuil: “Door ongepast gedrag op de dag voor de laatste rit van de Vuelta, zal Odd Eiking niet starten”, maakte de ploeg bekend op Twitter. “Het team zal er geen verdere commentaar over geven, behalve dat een profatleet ten alle tijden een voorbeeld is voor iedereen.” Eiking stond 48ste in het klassement.

Due to improper behaviour the day before the last stage of La Vuelta, @Oddeiking will not start today. #LV2017 — Equipe FDJ (@EquipeFDJ) 10 september 2017

The team will not issue any further comment apart from the fact that the behaviour of a professional athlete must be exemplary at all times. — Equipe FDJ (@EquipeFDJ) 10 september 2017

Het voorval doet een beetje denken aan de Vuelta van 2010, waarbij Andy Schleck en Stuart O’Grady uit de koers werden gezet door hun ploegleider Bjarne Riis van het toenmalige Saxobank. Zij hadden toen alcohol gedronken na het avondmaal, wat inging tegen de teamregels. Het is niet duidelijk wat Eiking nu heeft uitgespookt dat FDJ tot deze maatregel dwong. De Noor rijdt volgend jaar niet langer voor FDJ, hij trekt naar Wanty-Groupe Gobert van Hilaire Van der Schueren.