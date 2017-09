Haar terminale dochter had nog één ding op haar bucket list staan. En het was iets vreselijks

Kayes dochter werd als kind misbruikt door haar nonkel, maar over die vreselijke feiten vertelde ze tegen niemand - zelfs niet tegen haar eigen moeder. 42 jaar na de feiten lijdt ze aan een terminale vorm van kanker en heeft ze nog één wens: haar nonkel aanklagen voor het misbruik dat hij haar heeft aangedaan.

Tegen niemand vertelde Kayes dochter welke verschrikkelijke feiten zich tussen haar en haar nonkel hadden afgespeeld. Tot ze negentien was en er iets knapte, vertelt de Australische Kaye deze week in een openhartige podcast.

“Ze kwam terug van vakantie en belde me op een avond, een zaterdagavond. Toen heeft ze mij alles verteld. ‘Je gaat het niet leuk vinden, wat ik je ga vertellen’, zei ze.”

“Ik geloofde haar meteen en ik vroeg ‘Wat wil je eraan doen?’, maar ze antwoordde dat ze er niets aan wilde doen. Ze wilde gewoon dat ik het wist. Ze wilde ook niet dat haar grootmoeder het te weten kwam, mijn moeder.”

Eenzaam

Toen Kaye wist wat haar dochter was aangedaan, probeerde ze zelf klacht in te dienen bij de politie. Tevergeefs. Kayes dochter moest zélf een klacht indienen, maar dat wilde ze niet.

“Ik belde ze op, maar ze zeiden ‘Er is niets wat we kunnen doen’. In die tijd was er echt nog geen steun voorzien in zulke gevallen. Ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld in mijn leven en ik ging ook nog door een scheiding. Het was verschrikkelijk. Ik wist niet bij wie of waar ik terechtkon. Ik wist niet wat te doen. Zij wilde niets doen aan de situatie, en dus kon ik er ook niets aan veranderen.”

Bucket list

Enkele decennia later werd bij Kayes dochter een terminale kanker vastgesteld. Ze had nog maar enkele weken te leven. En dus besloot ze een bucket list samen te stellen, een lijstje met dingen die ze nog zeker wilde doen in haar leven. Nummer één op haar lijstje: de politie vertellen over de verschrikkelijke feiten die haar nonkel haar 42 jaar geleden had aangedaan.

Christine Robinson, hoofd van de recherche bij de dienst seksueel geweld en kindermisbruik, haastte zich meteen met een camera naar Kayes dochter en nam een verklaring af. “Ze vertelde me dat ze ziek was en niet lang meer te leven had”, legt Robinson uit. “Deze klacht indienen stond op haar bucket list. Het had de laatste 42 jaar van haar leven zo getekend, dat ze dit moest rapporteren voordat ze stierf.”

Onderzoek

Er werd onmiddellijk een onderzoek geopend naar het misbruik van de nonkel. Toen Kayes dochter niet veel later in het ziekenhuis werd opgenomen, vroeg de politie haar de verklaring nog eens voor te lezen voor de camera. Voor het geval ze het proces in de rechtbank niet zou halen. “Dat was voor haar zo’n opluchting. Er viel echt een last van haar schouders.”

De man in kwestie werd enkele dagen later meegenomen voor verhoor. “Tijdens een lange ondervraging gaf hij de feiten toe. Hij werd de dag zelf nog aangeklaagd en moest binnen de week voor de rechter verschijnen. Dat is erg snel, want normaal nemen we daar een maand of twee voor.”

Goede afloop

Kayes dochter stierf helaas voordat ze de straf van haar nonkel te weten kwam. De man pleitte schuldig en werd uiteindelijk veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf met uitstel. Hij belandde ook op een register van zedendelinquenten.

“Ze zou zo blij geweest zijn”, besuit Kaye. “Ze hoopte zo op een goede afloop. Ze zei nog ‘Het is oké, mama, ik kan sterven in de wetenschap dat hij op de zedendelinquentenlijst belandt.’ Ik had er vertrouwen in, maar zij was er echt zeker van.”