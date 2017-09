Fellaini stapt naar de rechter na “valse verhalen” over date met scharrel van Rooney

Marouane Fellaini zat dan wel niet in de Manchester United-selectie van José Mourinho, maar liet wel in de media van zich horen. Althans, de Britse krant The Sun kwam met een verhaal op de proppen waarin te lezen stond dat de Rode Duivel in 2014 een korte date had gehad met Laura Simpson. In de wagen van diezelfde Laura werd Wayne Rooney, ex-ploegmaat van Fellaini bij Manchester United, eind augustus op een nacht dronken aangehouden. De Rode Duivel is woest en dreigt gerechtelijke stappen te onderen tegen de “valse verhalen” die de krant publiceerde.

De tabloids hadden een vette kluif aan Wayne Rooneydie dronken achter het stuur werd betrapt. Dubbel probleem voor Rooney was dat hij niet in zijn auto werd betrapt, maar in de wagen van de 29-jarige Laura Simpson. Vrouwlief Coleen – zwanger van hun vierde kind – kon er allerminst mee lachen en trok prompt richting haar ouders.

Nu komt The Sun op de proppen met het verhaal dat Simpson in 2014 een nacht in het gezelschap zou vertoefd hebben van Marouane Fellaini in diens huis.

Laura Simpson. Foto: Twitter

Simpson zou aan een vriendin verteld hebben dat ze flikflooide met Fellaini in zijn zwembad thuis, nadat ze waren teruggekeerd van de hamburgerketen McDonalds. Toen ze van haar Big Mac beet en de rest van haar burger in het water viel was de date echter afgelopen, staat in de populaire tabloid te lezen...

Fellaini was ontstemd toen hij het verhaal te horen kreeg en ontkent alles wat in de krant te lezen stond. Hij dreigde er ook meteen om naar de rechter te stappen, zo schreef hij op Twitter. “Meestal geef ik geen commentaar op de valse verhalen die verschijnen over mij, maar vandaag is het genoeg en ik heb mijn advocaten aangestuurd.”