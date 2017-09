Edmilson kan ploeg niet steunen op het veld en doet dan maar vanuit zijn ziekenhuisbed

Junior Edmilson werd begin deze week nog op genomen met maagproblemenin het ziekenhuis, maar lijkt stilaan aan de betere hand. Hij voelt zich in ieder geval al goed genoeg om voor zijn ploegmakkers van Standard te supporteren in de geladen Waalse derby tegen Charleroi. Vanuit zijn ziekbed wenst hij beide ploegen sterkte toe voor de derby, maar het shirt van Standard dat hij draagt, verraad toch aan wie Edmilson de voorkeur geeft voor de zege.