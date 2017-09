Lazio veegt vloer aan met AC Milan dankzij hattrick Immobile

Lazio Roma heeft in de Serie A de vloer aangeveegd met AC Milan. Dankzij een indrukwekkende Ciro Immobile die een hattrick tegen de netten knalde en bovendien een assist gaf aan Luis Alberto werd het 4-1. Riccardo Montolivo zorgde ervoor dat de wangen bij Milan toch niet helemaal dieprood kleurden en scoorde de eerredder. Zo leden de Rossoneri hun eerste nederlaag van het seizoen, meteen een heel erg pijnlijke weliswaar.

Een indrukwekkende Ciro Immobile zorgde ervoor dat Lazio over AC Milan walste, al moest de Italiaanse dribbelaar wel wachten op een penalty alvorens hij voor het eerst de bal in doel kon mikken. Na 38 minuten gaat Davide Calabria in de fout binnen de zestien op Gianluca Rocchi. Immobile knalde het leer loeihard en perfect getrapt voorbij de grijpgrage handen van Gianliugi Donnarumma. Ook het tweede doelpunt van de Italiaanse aanvaller was een pareltje. Vier minuten na de penalty kreeg Immobile de bal toegespeeld in de box, hij nam hem vlotjes op de slof en trapte hem in de rechteronderhoek van de goal.

Bij AC Milan stond ex-Anderlechtspeler Lucas Biglia dan wel in de basis, maar die kon alleen maar toekijken hoe na de rust opnieuw die dekselse Immobile de score verder uitdiepte tot 3-0 na een strak uitgekiende aanval van Lazio. De verdediging werd handig omspeeld en Immobile had maar binnen te schuiven. Nog geen twee minuten later was Luis Alberto daar om de 4-0 tegen de touwen te duwen. AC Milan kon nog de eer wat redden dankzij Riccardo Montolivo, maar verder dan 4-1 kwamen ze niet. AC Milan staat nu zesde in de stand, Lazio – met invaller Jordan Lukaku (‘65) – staat op drie.