Deze bizarre tegengoal kost coach van Benteke al na vier speeldagen de kop

Crystal Palace heeft zijn coach Frank de Boer al na vier speeldagen op straat gezet. Dat maakte de Engelse club maandagmiddag zelf bekend. De Nederlandse coach werd deze zomer nog maar aangetrokken door de club uit Londen, maar na vier nederlagen, nul gemaakte goals en zeven tegengoals grijpt het ongeruste bestuur in...

Crystal Palace verloor afgelopen weekend met 1-0 bij Burnley, na deze bizarre goal. Lee Chung-Young speelde zijn 100ste wedstrijd in de Premier League, maar ging in de derde minuut (!) gruwelijk in de fout... Chris Wood bedankte en scoorde de winning goal. Na vier speeldagen staat Crystal Palace gedeeld laatste met nul punten, genoeg reden voor het bestuur om in te grijpen.

Coach Frank de Boer, deze zomer nog met veel bombarie binnengehaald, werd na 77 dagen al bedankt voor bewezen diensten. De Engelse ex-bondscoach Roy Hodgson zou De Boer opvolgen. Hij wordt de zevende coach in zes jaar bij Crystal Palace, dat vorig jaar maar net de degradatie kon vermijden.

How can anyone say 4 games is any sort of chance for a manager to put his stamp on a team? Farcical. What about those who appointed De Boer? — Phil McNulty (@philmcnulty) September 11, 2017

0 - Frank de Boer is the first permanent manager in @PremierLeague history to not see his team score a single goal during his reign. Glum. pic.twitter.com/0wy9L6RqLQ — OptaJoe (@OptaJoe) September 11, 2017