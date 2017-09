In stadion hielden ze het braaf, achteraf toch weer incidenten tussen fans Standard en Charleroi

Standard en Charleroi hebben zondagavond in de Waalse derby op de zesde speeldag in de Jupiler Pro League een scoreloos gelijkspel (0-0) afgeleverd. Vooraf werd gevreeds voor rellen in de altijd geladen, Waalse derby maar tijdens de wedstrijd hielden de fans van beide teams het rustig. Achteraf waren er toch weer incidenten met vuurwerk, beledigingen over-en-weer en een grimmig sfeertje. De oproerpolitie moest zelfs het waterkanon inzetten.