Na de biergooiers bedreigt AA Gent nu ook ‘trapkijkers’ met een stadionverbod

Gent - “Ga naar uw plaats en hou de trappen vrij.” Dat was de opvallende oproep van KAA Gent in aanloop van de wedstrijd tegen Genk, gisteren. Steeds vaker weigeren supporters in de tribune te gaan zitten en blijven ze staan op de trappen. Het is de club menens: “Wie niet wil luisteren, vliegt er onmiddellijk uit.”

Buffalosupporter Ben De Bruyne zal de jongste thuiswedstrijd van KAA Gent tegen Anderlecht niet snel vergeten, en niet wegens het voetbalspel. “Daar zag ik praktisch niks van”, zegt De Bruyne, die als rolstoelgebruiker een plek heeft op het platform.

“Omdat het stadion overvol zit, spelen sommige supporters al langer voor toerist op de trappen. Maar die dag maakten ze het wel heel bont. Als ik vroeg om opzij te gaan, werd ik straal genegeerd. Bovendien duwden passanten me constant in de rug. Het respect is zoek.”

Probleem in sfeervak

Het voorval is de club niet ontgaan. Volgens Dirk Piens, veiligheidscoördinator van KAA Gent, is het een algemeen probleem in één sector van het stadion. Lees: in het sfeervak aan de rand van de spionkop, waar doorgaans het hevigst wordt ‘gefeest’. “Supporters kunnen of willen er soms hun eigen plaats niet innemen en blijven ambiance maken op de trappen”, zegt Piens. “Sommigen maken er een echte gewoonte van. Dat kan absoluut niet.”

De club maakt er nu een prioriteit van, niet het minst omdat de UEFA KAA Gent zware boetes kan opleggen als supporters de toegangswegen blokkeren.

“Ze overtreden de voetbalwet”, aldus Piens. “De trappen moeten vrij zijn voor dringende evacuaties. Als iemand onwel wordt, moeten we die snel naar het ziekenhuis kunnen afvoeren. Vorig jaar nog hebben we op die manier iemand gered die een hartstilstand had gekregen. Als vandaag hetzelfde gebeurt, kunnen we misschien niet meer even vlot ingrijpen.”

Hardleers

Wie niet horen wil, moet voelen, vindt KAA Gent. Dus zwaait de club voortaan met de zwaarst mogelijke sanctie: een stadionverbod. Piens: “Via onze stewards zijn we al drie jaar aan het sensibiliseren. Maar dat raakt de hardleerse supporters niet. De wedstrijd tegen Genk was de laatste waarbij we het vriendelijk vroegen. Wie nu nog weigert, vliegt er onmiddellijk uit. Vorig jaar waren we extra streng voor gooien met bierbekers, dat hebben we nu volledig onder controle.”

En wat met sporadische bezoekers die het reglement niet kennen? Riskeren zij ook een sta­dion­verbod? De club benadrukt dat ze geen ‘onmenselijke’ sancties zal treffen. Na elk incident worden de betrokkenen uitgenodigd voor een gesprek. Piens: “Afhankelijk daarvan beslissen we over de zwaarte van de sanctie. Dat kan gaan van een waarschuwing tot een directe uitsluiting van drie maanden tot vijf jaar.”

Al 220 stewards

In één adem zet de club ook meer stewards in. Gisteren waren dat er 220, vijftig studenten Veiligheid inbegrepen. “Een echte noodzaak. We kwamen soms handen te kort om alles in goede banen te leiden.”