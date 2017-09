Galatasaray, met Jason Denayer als invaller, blijft steken op draw bij Antalyaspor

Galatasaray heeft zijn eerste punten van het seizoen verloren. De club uit Istanboel geraakte zondag op de vierde speeldag van de Turkse eerste klasse niet voorbij Antalyaspor (1-1).

Foto: VI Images / Gerrit van Keulen

Gomis (34’) leek Galatasaray lang de drie punten te bezorgen, maar de ondertussen 36-jarige Samuel Eto’o (82’) toonde met de gelijkmaker in het slot dat hij het scoren nog niet verleerd is. Jason Denayer viel bij de bezoekers na 63 minuten in. De 22-jarige verdediger, die nog steeds eigendom is van Manchester City, streek deze zomer opnieuw in Istanboel neer op uitleenbasis. In het seizoen 2015-2016 was Denayer al actief bij ‘Gala’. Toen pakte hij er de Turkse beker. Bij Antalyaspor bleef doelman Ruud Boffin op de bank.

Galatasaray staat na vier speeldagen op kop met tien punten. Het deelt de leiding met stadsgenoot Besiktas.