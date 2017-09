Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen: “Sluit daders van vluchtmisdrijf meteen op”

De wagen die afgelopen weekend betrokken was bij het dodelijke ongeval in Vosselaar. Foto: Marc Peeters

De vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen eist dat daders van een vluchtmisdrijf waarbij gewonden vielen, meteen enkele dagen in voorlopige hechtenis worden genomen.

Koen Van Wonterghem. Foto: BELGA

Dit weekend overleden twee jonge fietsers als gevolg van een ongeval met vluchtmisdrijf, in beide gevallen bleek de gevluchte automobilist onder invloed te zijn. Een van hen mocht na enkele uren zijn cel alweer verlaten. “Zeker wanneer de gevluchte bestuurder gedronken heeft of onder invloed is van drugs, moet het als een signaal naar de bevolking duidelijk zijn dat je daarvoor per definitie achter de tralies vliegt”, zegt Koen Van Wonterghem van Ouders van Verongelukte Kinderen.

Bijkomende reden is dat “het onderzoek naar het ongeval en het vluchtmisdrijf goed én degelijk moet worden gevoerd, met het oog op het latere proces. En zo’n onderzoek vraagt tijd. Dan kan het toch niet dat je de verdachte al vrijlaat, nog voor je als gerecht alle antwoorden hebt?”