De Wever na nieuw geweld tegen politie: “We zullen nooit dulden dat Borgerhout no-gozone wordt”

Antwerpen / Borgerhout - Bij een incident tussen een groep jongeren uit de Antwerpse wijk Borgerhout en de politie, zijn opnieuw twee inspecteurs gewond geraakt. “Onaanvaardbaar. De daders zullen opgespoord en bestraft worden”, reageert burgemeester Bart De Wever.

De politie kreeg gisteren rond 14 uur een oproep binnen: een man was aan het vechten met zijn buren in Borgerhout. “Een patrouille kwam ter plaatse en de bewuste man gaf meteen een slag in het gezicht van een van de inspecteurs”, zegt woordvoerder Sven Lom­maert van de Antwerpse politie. “De man kon vluchten, maar werd weer bijgebeend door een andere inspecteur. Die werd langs achter besprongen door iemand uit de menigte die zich had verzameld. Daardoor kon de verdachte opnieuw vluchten, maar wat later werd hij opgepakt. Bij het overbrengen naar de combi, werden er anti-politieslogans geroepen en werd met eieren gegooid.” De inspecteurs moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.

“Rond 14.50 uur hebben we onze mensen teruggetrokken”, zegt Lommaert. “Dat deden we bewust om de rust te doen terugkeren. We weten dat onze aanwezigheid bij sommige mensen als een rode lap op een stier werkt. We willen niet uitdagen. Maar we laten ons niet wegdrijven. We vergeten geen enkele straat.”

“Acute situatie”

Burgemeester Bart De Wever (N-VA), die op werkbezoek is in Marokko, heeft het over een “acute situatie”. “Bij een bepaalde groep jongeren is het klimaat in een deel van Borgerhout zeer slecht. Het is de vijfde keer in twee maanden dat jongeren de politie aanvallen. Natuurlijk is dit volstrekt onaanvaardbaar. De daders zullen opgespoord en bestraft worden. We zullen nooit dulden dat Borgerhout een no-gozone wordt.”

Waarom de verhouding zo slecht zit tussen jongeren en politie in de wijk? Veel jongeren in de wijk vinden dat ze geviseerd worden, dat de politie telkens met veel machtsvertoon ter plaatse komt. Maar de politie verdedigt zich: “Het is net omdat er bepaalde mensen verhinderen dat we ons werk kunnen doen, dat er bijstand moet worden gestuurd.”

Maar gerechtelijke bronnen wijzen ook op een onderliggend probleem: de drugscriminaliteit. “Er zijn families die sterk vertegenwoordigd zijn in die drugskartels, die graag het publieke domein claimen en jongeren opjutten om de politie te verjagen of camera’s te vernielen”, beaamt De Wever. “Dit zijn getuigenissen die ons bereiken. Dit is echt geen fantasie.”