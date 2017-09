Na zes miskramen kregen Wim Soutaer en zijn vrouw eindelijk een dochter samen: “Net toen we de hoop hadden opgegeven”

Nummer 1 is de naam van zijn nieuwe single en die had moeilijk treffender getiteld kunnen zijn. Na zes miskramen is de vrouw van Wim Soutaer eindelijk bevallen van hun eerste kindje samen. Uitgerekend in een jaar waarin het koppel de hoop had opgegeven. “Het wordt toch weer niks”, zeiden we. En toen kwam Lilou.

Soutaer (43) weet het nog goed, het moment waarop hij en zijn vrouw Kim zeiden: we stoppen ermee. Het was in januari van dit jaar en in de acht jaar dat de twee een koppel vormen, was een zwangerschap ...