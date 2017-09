Van Avermaet virtueel eindwinnaar van World Tour, ondanks opzittende Froome

Dankzij zijn zevende plek in de GP van Montréal is Greg Van Avermaet zo goed als zeker van de eindzege in de WorldTour.

Van Avermaet telt nu 3.582 punten in de WorldTour. Het nummer twee, Chris Froome, volgt na de Vuelta op 130 punten. Tom Dumoulin staat al op ruim 1.000 punten en is helemaal geen concurrent meer.

Straks staan immers alleen nog de Ronde van Lombardije en de nieuwe Chinese Tour of Guangxi op het WorldTourprogramma. Daarin zijn nog ruim 800 punten te verdienen. Mocht Froome in deze wedstrijden nog prima presteren zou hij Van Avermaet dus nog kunnen bedreigen, maar de Brit heeft al laten weten dat hij zijn seizoen afsluit na het WK tijdrijden.

Ook Van Avermaet zelf is optimistisch: “Ik heb begrepen dat Froome geen WorldTour-wedstrijden meer rijdt, dus ja, ik denk dat het zo goed als binnen is.”

“Met beste benen ooit in Montreal, maar ik win niet”

Van Avermaet won zondag in de GP Montréal de sprint van het uitgedunde peloton op zestien seconden van winnaar Diego Ulissi en voor Michael Matthews en Peter Sagan. De olympisch kampioen en titelverdediger in Montréal was na afloop wel ontgoocheld.

“Die groep sprong weg in de voorlaatste ronde en had snel een mooie bonus bij elkaar”, liet Van Avermaet optekenen op de teamwebsite. “Het was moeilijk om hen terug te pakken. Er zaten een paar sterke jongens bij. We probeerden het wel, maar op het eind had ik geen ploegmaats meer in steun en we verloren nog wat meer tijd. Dan weet je dat je sprint voor een plek in de top tien.”

“Het was een andere koers dan vorig jaar”, zei hij nog, “toen waren we mee in de kopgroep, maar nu zat op het eind niemand nog vooraan van onze ploeg. Tja, ik win de sprint van de groep, maar dat is het ook. Ik had vandaag echt dat goede gevoel te pakken, waarschijnlijk mijn beste benen ooit in Montreal, maar ik win niet. Ik ben een beetje teleurgesteld, want ik was wellicht een van de sterkste jongens in koers vandaag en dan verwacht je toch te winnen.”