Rafael Nadal overklast in finale kansloze Anderson en wint zijn derde US Open

Rafael Nadal heeft voor de derde maal in zijn carrière de US Open gewonnen. De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson was zondag meer dan een maatje te klein. De Spanjaard won al bij al eenvoudig in drie sets: 6-3, 6-3, 6-4. De 31-jarige Nadal mag zo al voor de zestiende keer een grandslamtitel in zijn prijzenkast steken.

Anderson (ATP 32) stond zondag in New York voor het eerst in zijn loopbaan in een finale van een grandslamtoernooi. Dat het geen gemakkelijke opgave zou worden tegen de nummer een van het mannentennis was een understatement. Het grote klasseverschil was tijdens de finale op Flushing Meadows dan ook heel duidelijk.

Na iets minder dan 2.30 uur spelen mocht Nadal de hoofdprijs in het Arthur Ashe stadion in de lucht steken. Het is al de tweede grandslamtitel voor de Spanjaard dit jaar nadat hij eerder al voor de tiende keer zegevierde op Roland Garros. In de finale van de Australian Open begin dit jaar was de Zwitser Roger Federeren te sterk. Nadal won eerder al in New York in 2010 en 2013.

Deze overwinning maakt Nadal overigens meer dan 50 miljoen dollar rijker.