De zaak-Kums: zo plooide Anderlecht-coach Weiler onder de druk en veranderde hij van mening

De eerste match van Anderlecht in de Champions League - morgen op het veld van Bayern - wordt volledig overschaduwd door de zaak-Kums. Trainer René Weiler zette zijn toptransfer vrijdag tegen Lokeren in de tribune en liet hem zaterdag uit de selectie voor Bayern. Een beslissing die in de paars-witte bestuurskamer niet bepaald op gejuich onthaald werd. Toeval of niet, maar één dag later veranderde Weiler van gedacht. Ook na een scherpe training van Kums.

Enkele weken geleden liet Sven Kums zich alontvallen dat Weiler een voetbal eist dat hem niet in de genen zit. Nu bereikt de spanning zijn climax. Weiler vond dat hij na zijn titel zoveel krediet had, dat hij het zich kon permitteren om de ex-Gouden Schoen in de tribune te zetten. Weilers boodschap kwam hierop neer:

Moedeloos

Een breuk was het dus niet, maar Kums werd er wel moedeloos van. En ook Herman Van Holsbeeck moest even slikken - Kums heeft tenslotte ruim 7 miljoen gekost. Dat Kums eens een match op de bank verzeilde, tot daar aan toe. Maar niet eens in de kern tegen Lokeren én tegen Bayern? Dat lag veel moeilijker. De directie liet die visie ook blijken aan alle partijen.

Toch werd aangenomen dat Weiler zijn eigenzinnige zelve zou blijven. Tegen Lokeren riepen de supporters nog Weiler buiten, maar dat begrijpt de Zwitser niet. Bij topclubs als Bayern of Liverpool schreeuwen de fans toch ook geen moord en brand als er eens een grote naam uit de kern valt?

Maar zie, gisteren toonde iedereen zich plots van zijn beste kant. Kums liet zijn moedeloosheid varen en trainde efficiënt. Zoals Weiler eist. Daarop selecteerde de coach - de directie indachtig - Kums alsnog voor Bayern.

Pech voor Josué

Al moet nog blijken of de spelverdeler morgen speelminuten krijgt in München. Voor een echte wiedergutmachung moet Kums volgens Weiler zijn succesperiode van bij Gent definitief achter zich laten. Sindsdien wordt hij in België te veel op handen gedragen door de analisten, meent de trainer. Gent is verleden tijd. Weiler staat voor minder geduldig en minder horizontaal voetbal. Kums moet zijn DNA dus wijzigen.

Grootste pechvogel van Weilers late ommezwaai is verdediger Josué Sa, die op het einde van de transferperiode nog naar Brussel werd gehaald. De Portugees mocht eerst mee naar München in de plaats van Kums, maar moest zijn plaats daarna weer afstaan. Ook spits Robert Beric reist niet mee. Weiler heeft de nieuwkomers blijkbaar nog niet nodig.

“Echt verbaasd over wat Kums meemaakt”

Sven Kums kon deze zomer kiezen tussen Anderlecht en AA Gent. Gezien de huidige ­situatie had hij misschien liever voor de Buffalo’s gekozen. ­Trainer Hein Vanhaezebrouck spreekt er zich liever niet over uit, maar zijn Gentse ex-ploegmaats Danijel ­Milicevic denkt er zo over. “Ik ben echt verbaasd over wat Kums nu meemaakt in Anderlecht. Sven was toch hun grote aanwinst en anderhalf jaar geleden won hij toch de Gouden Schoen? Ik ken Sven Kums alleszins als een fantastische kerel met een uitstekende mentaliteit, maar hij heeft vooral het vertrouwen nodig van een trainer en dat is momenteel niet het geval. Ook de speelstijl van Anderlecht past niet bij hem. Toen hij tegen ons speelde kreeg hij amper bruikbare ballen. Tja. Wat nu gebeurt is echt triest.”