COMMENTAAR. “Het kan niet dat Weiler de speler Kums echt kende toen hij deze zomer aandrong op zijn komst”

Zo. Sven Kums zal dus toch mee afreizen naar München vandaag. Gisteren heeft hij goed getraind en dat was voldoende om Anderlecht-trainer René Weiler van gedacht te doen veranderen. En de ­tussenkomst van het bestuur natuurlijk. Het moet ook voor algemeen manager Herman Van Holsbeeck niet te gek worden.

Tenzij Kums gisteren te laat in zijn bed kroop, ziek wordt of nog een vervelend sms’je naar René Weiler stuurde, is hij dus in ere hersteld. Half dan toch, want hij zit morgen hoogstens op de bank. Hij ...