Met twee assists en een voet in drie goals dirigeerde Kevin De Bruyne Manchester City naar ­5-0-winst tegen Liverpool. ‘KDB’ zit in bloedvorm en is meer dan ooit de man die de ideeën van City-trainer Pep Guardiola vertaalt naar het veld. “Het seizoen is nog heel lang, maar deze ploeg is hongerig om iets te winnen”, zegt De Bruyne.