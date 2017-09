CLUBNIEUWS. Milicevic sneert naar Vanhaezebrouck, Van Damme zat op de bank bij Antwerp door opvallende reden

Na een goedgevuld voetbalweekend is het tijd voor een round-up. Bij Antwerp, dat 1-1 gelijkspeelde tegen STVV, begon Jelle Van Damme opvallend genoeg op de bank. Dat had echter een even opvallende verklaring. AA Gent kon afgelopen weekend alweer niet winnen, en dat zorgt voor wat wrevel in de kleedkamer. Bij Anderlecht blijkt Kara langer out dan eerst gedacht, terwijl de transfer van Silvère Ganvoula naar KV Mechelen een opvallend gevolg had. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANTWERP. Van Damme voelde zich niet klaar als rechtsachter

Topaanwinst Jelle Van Damme startte zaterdag bij Antwerp opmerkelijk genoeg op de bank. De reden daarvoor lag bij hemzelf. Hij zag het niet echt zitten om de rechtsachterpositie te bekleden. Daar had Laszlo Bölöni iemand nodig om de naar Lens getransfereerde Frédéric Duplus te vervangen. Met Aurélio Buta haalde de club wel een nieuwe rechtsachter bij Benfica, maar die is fysiek nog niet klaar. Jelle Van Damme speelde er in de vriendschappelijke wedstrijden tijdens de stage, maar in de competitie zag hij het niet zitten om daar te spelen. Uiteindelijk nam middenvelder Sambou Yatabaré die rol voor zijn rekening.

“Je wil altijd spelen, maar op de rechtsachter zoals op stage, dat zag ik niet zitten”, zegt Van Damme. “Het voelde niet honderd procent goed aan. Dat heb ik tegen de coach gezegd, want ik speelde er nog nooit. Als ik zou spelen, moest het juist zitten in mijn hoofd ook. Ik speel op gevoel, dus dan moét het goed zitten. De coach heeft dat gerespecteerd. Links staat het goed, dat moest ik ook respecteren. Ik moet nu geduldig zijn en mijn kans afwachten.”

AA GENT. Milicevic niet opgezet met zijn wissel

Danijel Milicevic staat bekend om zijn brede glimlach en heeft doorgaans voor iedereen een vriendelijk woord in petto, maar gisteren stond het gezicht van de Bosnische international op onweer. “Ik ben niet geblesseerd, ik was fit”, liet de Gentse doelpuntenmaker geen twijfels bestaan over zijn fysieke inzetbaarheid. “Ik incasseerde inderdaad een tik voor rust, maar dat was niet de reden van mijn vervanging. Ik vond dat ik best wel goed in de wedstrijd zat. De verklaring voor die wissel moet je maar vragen aan de trainer. Het was een tactische zet en ik ben niet de man die de beslissingen neemt. Er zat voor mij niks anders op dan een douche te nemen.”

Stefan Mitrovic kwam zelfs helemaal niet in actie. Hij kampt met vocht in de knie. Onderzoek moet uitwijzen hoelang hij out zal zijn.

ANDERLECHT. Sels maar tijdelijk nummer één

Door alle heisa rond Kums, staat de rest van de Anderlecht-selectie in de schaduw. Nochtans is Kara een drietal weken out waardoor Deschacht zal spelen. Én volgens sommigen is de basisplaats voor Matz Sels op Bayern een vergiftigd cadeau.

Tegen wereldspits ­Lewandowski moet Anderlecht het morgen doen zonder Kara. Uit onderzoek bleek dat de verdediger een verrekking/minuscuul scheurtje aan de adductoren opliep tijdens een interland met Senegal en een drietal weken aan de kant zal staan. In principe betekent dit dat de 36-jarige Olivier ­Deschacht tegen Bayern de 98ste Europese match uit zijn carrière zal spelen. De veteraan speelde vrijdag al sterk tegen Lokeren en nieuw­komer ­Josué Sa is niet geselecteerd.

Wat ook zeker is, is dat Matz Sels morgen tussen de palen staat bij paars-wit. De huurling van Newcastle moet zich evenwel niet veel illusies ­maken. Nu Frank Boeckx ­terug fit is, is hij weer de ­nummer één van Weiler die in de Belgische competitie zal spelen. Misschien mag Sels alle Europese en bekerduels spelen, maar ook dat is nog geen uitgemaakte zaak. Al zijn die CL-duels volgens sommigen een vergiftigd geschenk. Het is niet ondenkbaar dat Anderlecht in München drie, vier, vijf goals slikt en dan is Boeckx altijd vrij van zonden. Sels moet dus hopen op een glansprestatie, maar Weiler is nooit een echte voorstander geweest van zijn komst.

KV MECHELEN. Zoon Anderlecht-coach in slipstream van Ganvoula

Nog een verrassende transfer voor KV Mechelen. De 22-jarige middenvelder Jonathan Kindermans tekende tot juni 2018. Hij was vrij na zijn seizoen bij OHL. Kindermans, die vroeger nog in de jeugd van Malinwa zat, traint met de A-kern, maar we moeten hem niet in de ploeg verwachten. Als zoon van Jean Kindermans, jeugdcoördinator bij Anderlecht, kwam hij in de slipstream van Sylver Ganvoula, die van paars-wit gehuurd werd. Intussen werd jeugdproduct Mo Zeroual (18), die op dezelfde positie speelt, teruggezet naar de beloften. Het maakt dat de deal met Kindermans binnen de club niet door iedereen gesmaakt wordt.