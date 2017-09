Marathon van Gent: met je collega’s?

De marathon van Gent op 28 oktober wordt een primeur en bekroont de inspanningen van een stad die inzet op sport. Geen wonder, met een organisator als sportambassadeur Stefaan Engels, de ‘Marathonman’ met 1.001 marathons op zijn naam, waarvan hij er 365 rende in precies … 365 dagen tijd. Hoe aanstekelijk werkt een marathon en wat heb je eraan om hem met je collega’s te lopen?

Als sportambassadeur voor Gent organiseert Stefaan Engels loopwedstrijden en begeleidt en coacht hij sporters. “Er komen vier grote Gentse loopevenementen aan”, klinkt het enthousiast. “Eerst de marathon. Dan volgt Let’s Run Together: deze winter willen we mensen zes maand lang helpen om in beweging te blijven. Er is ook een Culinaire Run op 11 maart en in het najaar van 2018 komt er een internationale Gentse loopwedstrijd.”

De marathon van Gent rijpt volgens Engels al lang, maar nu lagen alle kaarten goed. “De belangstelling bij deelnemers, partners en logistieke sponsors is groot, iedereen praat erover. De lat ligt dus hoog: we willen 10 op 10 voor de organisatie. Het moet meer worden dat een loopwedstrijd: een mooi parcours, de juiste afstand, goeie catering, medailles, T-shirts, … er is zelfs gratis kinderopvang én een afterparty.”

3 vragen voor marathon

Oké, gesteld dat we hem willen lopen: what does it take? “Ik stel altijd drie vragen: Waarom zou je een marathon willen lopen – je moet er een goede persoonlijke reden voor hebben. Dan: ben je algemeen gezond? En kun je de laatste drie maanden 40 à 60 km lopen per week? Op die voorwaarden loop je hem uit. Onder begeleiding volstaan drie maanden training. Maar blijf altijd in je zone en loop niet te snel.”

De marathon van Gent past in de basisfilosofie van Stefaan Engels: investeer in je gezondheid. “Ik wil mensen in de actieve beroepsleeftijd duidelijk maken dat ze nu moeten investeren in hun gezondheid. Op je zeventigste zal je je dan met een beetje geluk veel fitter en gezonder voelen. Je kan je levenskwaliteit hoog houden door te sporten. Beweging, voeding en de gezondheid tussen je oren: houd je die in balans, dan vermijd je ook burn-out en stress. Daarom maken we de marathon toegankelijk voor iedereen. Je kan ook 5, 10 en 21 km lopen, we mikken tenslotte op 5.000 deelnemers. Iedereen wint, er is geen startgeld en er zijn geen uitnodigingen voor de toppers. Ik ben zelf al mijn hele leven chronisch astmatisch. Ik moet zelfs puffen als ik loop. En toch ben ik de Marathonman (lacht).”

Criterium voor aanwerving?

Heel wat bedrijven die iets willen doen voor hun werknemers stimuleren bedrijfssporten. Anacura uit Evergem, gespecialiseerd in medische en farmaceutische analyses, is zo’n deelnemend bedrijf. CEO Griet Nuytinck is een enthousiaste internationale marathonloopster en een sportief rolmodel voor de medewerkers. “We stimuleren werknemers door het inschrijvingsgeld te betalen en loopkledij te voorzien”, zegt HR-verantwoordelijke Astrid Van Coillie. “Aan de Marathon van Gent nemen meer dan 10 procent van onze medewerkers deel. Ook een Ekiden en de Warmathon staan jaarlijks op onze agenda.”

Sportief zijn is volgens Van Coillie geen criterium om aangenomen te worden, maar bewegen wordt aangemoedigd. “We hebben een eigen stuk bos met een looppiste. We houden nu zelfs een tafeltennistornooi in het cafetaria. Dit najaar experimenteren we met yoga. We stimuleren mensen om met de fiets te komen werken. Er zijn bedrijfsfietsen, douches, verse soep en fruit, … Zorg voor gezondheid zit in het DNA van ons bedrijf”, vertelt ze. “Medewerkers die niets met sport hebben, trekken we over de streep. Zo ontstaan er spontaan groepjes om samen te trainen. Het werkt, want een collega die twee jaar terug begon te sporten, is nu merkbaar vitaler. Je te ziek voelen om te gaan werken, maar niet ziek genoeg om thuis te blijven: daar heb je dankzij sport doorgaans minder last van.”

Extreme sporten

Ziekteverzuim op de werkvloer pakweg halveren dankzij meer bewegen, is niet niks. Veel werkgevers beseffen dat. Zo mogen alle medewerkers van het onderzoeksinstituut Imec gratis deelnemen aan de Gentse marathon. “Vanuit die hoek hopen we op minstens honderd deelnemers”, zegt Stefaan Engels. “Zet je op je cv dat je aan duursporten doet – fietsen of lopen op niveau – dan heb je een dikke streep voor. Wie sport, maakt meer kans op bepaalde jobs. Uithouding en doorzetting zijn gewaardeerde kwaliteiten. Daarvoor volstaat het om een keer of drie per week te sporten. Extreme sporten verhogen wel weer je kans op blessures, en dat vinden werkgevers natuurlijk niet ideaal.”

Is er groepsdruk in ‘sportieve’ bedrijven om mee te doen aan de Marathon van Gent? Of een opbod? “De meeste deelnemers lopen toch wel die 10 of 21 km. Privé spelen er soms factoren mee die je verhinderen om je voor te bereiden. Je ziet wel vaak dat ouders en kinderen meetrainen. Lopen is meestal een collectieve bezigheid. Een gezond en dynamisch werkgeversimago bereik je niet door enkel je sportieve toppers te steunen.”

