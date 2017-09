COLUMN. Zo gek is het niet dat Kums niet meer in de ploeg staat bij Anderlecht

Elke maandag maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op van het voorbije voetbalweekend. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

Beste Jef,

Het moet zowat de eerste keer in de geschiedenis zijn dat een Belgische club een Gouden Schoen terughaalt en hem na vijf matchen al aan de kant schuift.

Sven Kums en Anderlecht is eigenlijk een droomhuwelijk. Opgeleid door het huis, elk vezeltje Kums ademt traditionele combinatievoetbalclub Anderlecht uit. Jeugdliefde.

Toch is het ergens wel logisch dat Weiler Kums even in de wachtkamer zet (sorry voor het vloeken in de Anderlecht-kerk). Het probleem is dat we hem als synoniem zien voor goed voetbal en zo simpel is het helemaal niet. Het is niet zo dat Kums niet opstellen, gelijkstaat aan niet willen voetballen. Het is ook niet zo dat de komst van de Gouden Schoen van 2015 naar Anderlecht het betreurenswaardige voetbal van vorig seizoen kan goedmaken. Kums mag dan wel de man van de pass zijn, er lopen nog tien andere jongens op dat veld die de looplijnen en het positiespel van het AA Gent van twee jaar geleden niet machtig zijn. Dus misschien moeten we Kums als voetballer ook maar even loskoppelen van zijn eerdere successen bij de Buffalo’s.

Wat dan overblijft is een middenvelder die niet bepaald geweldig aan het seizoen begonnen is. Ook al niet meer dan logisch, als je erover nadenkt. Sinds februari was hij zijn basisplaats bij Udinese kwijt, de laatste keer dat hij een volledige competitiewedstrijd op het veld stond bij zijn vorige werkgever dateert al van… 2016. Het AA Gent waar Kums excelleerde, bewoog ook compleet anders dan dit Anderlecht. Uitstekend positiespel, ingestudeerde looplijnen en veel beweging zonder bal. Er stonden nog tien anderen op het veld die het spel van Kums faciliteerden.

Maar dat is helemaal niet het spel waar Anderlecht op teert. Mentaliteit, een goede organisatie en een snelle omschakeling, dat zijn drie pijlers van het Anderlecht onder Weiler. Huisvredebreuk of niet, hij heeft ze er wel kampioen mee gemaakt.

Jeugdliefdes vormen niet altijd een droomhuwelijk.

Net daarom is het zo moeilijk te begrijpen dat Kums en Anderlecht met elkaar in zee gegaan zijn. Niet per se van de kant van Anderlecht – daar moeten ze de komst van Kums als Wiedergutmachung met de fans gezien hebben. “We weten dat het voetbal vorig seizoen vaak niet om aan te kijken was, dus hier heb je Kums, het synoniem voor goed voetbal.” Zoiets. Maar Kums moet toch ook gezien hebben dat hij – althans, nu niet – paste bij het spel van Anderlecht? Net zoals hij eerder toch ook al gezien moest hebben dat hij niet paste bij het spel van het Engelse Watford?

Weiler kijkt niet naar namen, dat bewees hij al met Nicolae Stanciu. Toen hij De Man Van Tien Miljoen op de bank zette, zuchtten we allemaal van opluchting. Weiler is ook niet van plan zijn systeem te gaan omgooien voor Kums, dus misschien moeten wij – de voetballiefhebber – er maar mee leren leven dat we de Kums van bij AA Gent voorlopig even niet meer zullen terugzien. En ja, natuurlijk is dat jammer. Maar wat hadden we nu zelf verwacht?

Groet,

Wim