Eerste Clasico van het jaar in de Primera Division wordt op een ongewoon moment gespeeld

De eerste Clasico van het nieuwe seizoen in de Spaanse competitie tussen Real Madrid en FC Barcelona wordt op zaterdag 23 december afgewerkt. Er wordt dan in Bernabeu afgetrapt om 13 uur, zo maakte de voorzitter van de Spaanse Liga Javier Tebas bekend.

De wedstrijd maakt deel uit van speeldag 17 in de Spaanse competitie. Real en Barça speelden de voorbije weken al drie keer tegen elkaar. Eind juli won Barça een oefenduel in de Verenigde Staten met 3-2. Vorige maand was Real twee keer de beste in de Spaanse Supercup (1-3 en 2-0).