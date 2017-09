Hommeles bij Bayern München net voor komst Anderlecht: voorzitter zet sterspeler stevig op zijn plaats

Dinsdag speelt Anderlecht zijn eerste Champions League-duel van het seizoen op het veld van Bayern München. Op papier is paars-wit natuurlijk kansloos tegen de Europese gigant, maar in praktijk loopt het voor geen meter bij Bayern. Sportief, na de 2-0 nederlaag tegen Hoffenheim, maar ook extrasportief. Zo zet voorzitter Karl-Heinz Rummenigge sterspeler Robert Lewandowski stevig op zijn plaats in de Duitse media.

Zaterdag ging een zwak Bayern München met 2-0 de boot in op bezoek bij Hoffenheim, één dag eerder had de Poolse prijsschutter Robert Lewandowski al zijn beklag gedaan in de Duitse media. “Bayern moet dringend iets veranderen als het topspelers wil blijven lokken naar München. Als de club op het hoogste niveau wil blijven acteren, heeft Bayern München kwaliteitsspelers nodig. Tot op vandaag heeft de club bijna nooit meer dan 40 miljoen euro uitgegeven voor een speler. Op internationaal vlak is dat al lang geen bedrag meer voor een topspeler”, zo nam Lewandowski in Der Spiegel geen blad voor de mond.

Die woorden schoten in het verkeerde keelgat van Bayern-CEO Karl-Heinz Rummenigge. “Het zou jammer zijn als hij de situatie echt zo zag. Loyaliteit is een groot deel van het DNA van Bayern en is zeer belangrijk voor onze fans”, waarschuwde hij de Pool maandag in Bild. “Bayern heeft al een lange tijd een serieuze en succesvolle filosofie. Ik sta dan ook achter de woorden van Uli Hoeness, die opriep om de overdreven bedragen te reguleren. Hoeness vertelde eerder deze zomer dat hij hoopte dat Bayern de Champions League kon winnen zonder zotte bedragen uit te geven. “Geen enkele speler is 100 miljoen euro waard”, haalde hij toen uit naar PSG en Barcelona.

“De macht van de speler is niet zo groot”

“Lewandowski ligt bij ons onder contract als voetballer en hij verdient veel geld. Als hij zijn contract leest, zal hij zien dat hij nog tot 2021 vast ligt bij ons, zonder clausule. Ik denk dan ook niet dat de macht van de speler zo groot is. En het is niet de eerste keer, ik herinner me dat hij vorig jaar zijn ploegmaats beschuldigde van hem niet genoeg te helpen in de wedstrijd tegen Freiburg. Gelijk welke speler die de club publiekelijk bekritiseert, zal dan ook in de problemen komen. Ik denk dat zijn kritieken in de mond werden gelegd door zijn manager. Hij doet daar Robert geen cadeaus mee...”

Deze zomer strooide Bayern inderdaad -bewust- niet met het geld. Het gaf 41.5 miljoen euro uit voor Corentin Tolisso, de Franse middenvelder werd zo de duurste inkomende transfer ooit voor Der Rekordmeister. Verder bleven toptransfers uit, Bayern betaalde net iets meer dan 20 miljoen om Kingsley Coman definitief over te nemen van Juventus en legde 20 miljoen euro neer voor Niklas Sule van Hoffenheim.