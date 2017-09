Kendall Jenner gespot in een trui van een Belgisch label

Met de 'Never Forget'-trui met daarop onder meer Michael Jackson en David Bowie, heeft het Belgische label Filles à Papa een dikke hit te pakken. Eerder werden Céline Dion en Marion Cotillard in het kledingstuk gespot, maar nu werd ook Kendall Jenner er mee gezien.

De Belgische zussen Sarah en Carol Piron maken opvallende kledingstukken die al langer goed in de smaak vallen bij de sterren. Zo werd Beyoncé al gezien in een jasje van hen, dweepte Rita Ora met hun badmode en nu hebben ze opnieuw een dikke hit te pakken met hun 'Never Forget'-trui. Daarop staan met Michael Jackson, David Bowie, Prince en George Michael enkele muzikale helden die de voorbije jaren overleden zijn.

Kendall Jenner blijkt nu eveneens fan te zijn van het kledingstuk van Filles à Papa. Ze werd namelijk door enkele paparazzi in New York gefotografeerd in de opvallende sweater met daaronder een witte trainingsbroek met rode strepen en wijde pijpen.

Ook actrice Marion Cotillard, topmodel Jourdan Dunn en Céline Dion werden er al mee gezien. Maar dat it-girl Kendall er nu mee rondloopt, betekent ongetwijfeld ongeziene publiciteit voor het Belgische label. Wie er zich zelf eentje wil aanschaffen, betaalt daar trouwens 215 euro voor.