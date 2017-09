Moeder (34) sterft na ongelukkige val van trap tijdens receptie: “Ze was altijd de vrolijkheid zelve”

Brugge - Een 34-jarige mama van twee is overleden na een val van de trap. Marjolijn Van Hecke gleed uit op de trap van amper enkele tredes en brak haar nek. “Ik vond m’n dochter even later onderaan de trap”, zegt haar papa Paul.

Donderdagavond werd een nieuw Mariabeeldje ingezegend aan de Nieuwe Gentweg in Brugge. De deken kwam dat doen. “God zegene dit huis en de inwonenden”, zei hij. Maar niet veel later sloeg het noodlot toe. De 34-jarige Marjolijn kwam ten val en overleefde het niet.

Voor de inzegening werd een kleine receptie gehouden. Er kwamen echter meer mensen dan voorzien opdagen. “Dus ging mijn dochter boven extra glazen halen”, zegt papa Paul. “Toen ik even later hetzelfde wilde doen zag ik haar liggen. Dat beeld vergeet ik als vader nooit meer. Mijn wereld stortte in. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.”

Zevende generatie

Marjolijn laat naast haar partner ook twee kinderen van een en drie jaar na. De verslagenheid bij de familie is dan ook enorm. “Wij hadden een ongelofelijk goeie band”, zegt papa Paul. Hij spreekt nog over zijn “meisje”. “Wij waren precies telepathisch met elkaar verbonden. Ontelbare keren wilden we mekaar op hetzelfde moment bellen. Marjolijn was altijd de vrolijkheid zelve. Vijf jaar geleden nam ze mijn winkel over. Daarmee was ze de zevende generatie die de winkel uitbaatte. Ik kan het niet geloven.”

Papa Paul voelde zich aanvankelijk schuldig voor de dood van zijn dochter. “Maar ik heb nu aanvaard dat ik er niets aan had kunnen doen”, zegt hij. “Het noodlot heeft in z’n ergste vorm toegeslagen. Het huis werd gezegend en dan gebeurt zoiets.”