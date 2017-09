Strandgangers schrikken zich rot wanneer plots witte haai aanspoelt op strand

De schrik zat er goed in bij de strandgangers op Manly Beach in de Australische stad Sydney. Iedereen moest maandag onmiddellijk uit het water toen plotseling een witte haai aanspoelde op het strand. Het dier kon achteraf in veiligheid worden gebracht.

Afgaande op de beelden die momenteel de ronde doen op sociale media, gaat om het om een jonge witte haai. Een video op Instagram laat zien hoe het dier kort na de middag aanspoelt op het strand. De haai was gewond en raakte op eigen kracht niet meer in het water. “Dit gebeurde net op het moment dat ik met mijn zonen wilde gaan zwemmen”, schreef de maker van de beelden er nog bij.

Sommige moedige omstanders probeerden eerst nog om de haai opnieuw in het water te trekken, maar hun hulp kon niet baten. Het zeedier, met duidelijke verwondingen aan de mond, moest daarom zo snel mogelijk professionele hulp krijgen.

Veel meer papierwerk

“We kregen de melding dat er een haai aangespoeld was op het strand, dus hebben we meteen enkele mensen ter plaatse gestuurd”, vertelde Rob Townsend, manager bij Manly Sea Life Sanctuary. “We controleerden eerst of het dier sterk genoeg was om op eigen krachten weg te zwemmen. Maar na vier of vijf pogingen bleef hij maar terug aanspoelen en dachten we dat het een beter idee zou zijn om de haai tijdelijk naar een van onze zwembaden te vervoeren.”

Pas toen het dier in het zwembad was terechtgekomen, kwamen ze te weten met welk dier de redders te maken hadden. “Opeens realiseerden we ons dat het geen makreelhaai was maar een jonge witte haai”, aldus Townsend. “Aangezien het dus om een bedreigde diersoort ging, kwam er veel meer papierwerk aan te pas om alles volgens het boekje uit te voeren.”

In de late namiddag werd de haai uit het zwembad gehaald en overgebracht naar Manly Sea Life Sanctuary. Wanneer het dier opnieuw wordt vrijgelaten, is nog niet geweten.