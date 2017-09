Anderlecht reist mét Kums af naar München voor eerste match in Champions League

Sven Kums reist wel degelijk met Anderlecht mee af richting München voor de eerste match in de groepsfase van de Champions League. De spelmaker van paars-wit behoorde eerst niet tot de selectie van trainer René Weiler, maar uiteindelijk bedacht de Zwitser zich en dus stapte Kums vanmorgen mee op het vliegtuig richting Beieren.

Het was een klein bommetje dat Weiler afgelopen weekend dropte met de niet-selectie van Sven Kums voor de eerste match in de groepsfase van de Champions League tegen Bayern Munchen. De Brusselse toptransfer van 7 miljoen werd door zijn trainer vrijdag al in de tribune gelaten voor de thuismatch tegen Lokeren. En het scheelde niet veel of Kums moest de match tegen de Duitse rekordmeister vanuit zijn eigen zetel volgen. Een drastische keuze, die ook de bestuursleden van Anderlecht de wenkbrauwen deed fronsen. Maar coach René Weiler veranderde van gedachte na alle commotie en besliste Kums toch mee op het vliegtuig te nemen richting München. Of de spelverdeler in de Allianz Arena ook aan spelen toekomt, is nog maar de vraag.