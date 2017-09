De wereld rondreizen met een klein budget: zo doet deze vrouw het

De 23-jarige Bridie Wilkins is in het dagelijkse leven modejournaliste, maar eigenlijk reist ze nog veel liever de wereld rond. Om dat zoveel mogelijk te kunnen doen, heeft ze zichzelf enkele besparingsmaatregelen opgelegd. Zo slaagt ze er toch geld over te houden voor haar vaak luxueuze tripjes.

Zowat 19 landen deed Bridie Wilkins de voorbije jaren aan en daarbij logeerde ze haast telkens in luxueuze verblijven en resorts. Hoewel ze een gewone modejournaliste is met een gemiddeld loon, slaagt ze er toch in zo te reizen dankzij enkele beperkingen die ze haarzelf naar eigen zeggen oplegt. Zo geeft ze wekelijks amper 16 euro uit om zo meer geld te kunnen sparen om de wereld te verkennen.

Om haar uitgaven te beperken, moest ze wel enkele drastische maatregelen nemen. Ze neemt niet langer de metro, maar legt al haar verplaatsingen te voet af en ze eet enkel vis uit blik en groenten, die bovendien enkel van het huismerk van de supermarkt zijn. Op die manier slaagt ze erin in een stad als Londen wekelijks 600 euro te besparen. En met die 2.400 euro per maand kom je natuurlijk een heel eind in sommige landen.

Haar favoriete bestemmingen tot nu toe zijn Bali, de Malediven en het Italiaanse plaatsje Seiano. Op haar programma voor de rest van het jaar staan onder meer nog Mexico, Kopenhagen en Los Angeles.

