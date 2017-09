Hazard kan spelen in Champions League, maar: “We gaan geen domme risico’s nemen”

Eden Hazard speelde afgelopen weekend zijn eerste zeventien minuten van het seizoen bij Chelsea. De enkel die de Rode Duivel begin juni brak, hield goed stand. Toch wil Chelsea-coach Antonio Conte geen risico’s nemen met zijn sterspeler. De kans dat de spelmaker bij de The Blues in de Champions League tegen Qarabag zijn eerste volledige match speelt van dit seizoen, lijkt bijzonder klein.

Chelsea-coach Antonio Conte gooide Hazard afgelopen weekend in de 78ste minuut in de strijd tegen Leicester City. De Italiaan zag dat zijn sterspeler volledig verlost lijkt te zijn van zijn enkelbreuk, maar hij predikt vooral voorzichtigheid. “Hazard is fit, maar het is belangrijk dat we geen domme risico’s nemen met hem”, vertelde hij op de traditionele persconferentie voor de Champions League-match tegen Qarabag. “Hij werkt hard om weer in zijn beste vorm te geraken. Hij heeft nog wat tijd nodig om te groeien. Het is belangrijk dat er geen domme risico’s worden genomen.”

Of Conte daarmee bedoelt dat hij Hazard niet aan de aftrap brengt, is nog niet geweten, maar de kans dat hij zijn eerste volledige match van het seizoen zal spelen tegen de Azeri’s lijkt nagenoeg onbestaande.