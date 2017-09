Herbekijk hier hoe Beerschot Wilrijk ook de scalp veroverde van Cercle Brugge en Union over Roeselare walste

Op de vijfde speeldag van de Proximus League won Beerschot Wilrijk op het veld van Cercle Brugge en slaat het zo een kloofje van vier punten de West-Vlamingen in het klassement. Verder ging Roeselare met de billen bloot tegen Union en geraakte Lierse niet verder dan een gelijkspel tegen tien Westerlo-spelers.

Beerschot Wilrijk won op het veld van Cercle Brugge dankzij een doelpunt van Mo Messoudi. De thuisploeg moest in het slot nog met tien verder na een rode kaart voor Omolo. Door de overwinning vergroten de Kielse Ratten hun voorsprong in het klassement tot vier punten op Cercle.

Roeselare incasseerde een zware nederlaag op het veld van Union. De Brusselse ploeg stuurden de West-Vlamingen terug naar huis met zware 4-0 cijfers. Gertjan Maarten opende de score voor Union en even later werd die verdubbeld door Laurent Lemoine. Perdichizzi en Bertjens dikten de score nog verder aan.

OHL won makkelijk in eigen huis van Tubeke. Elliott Moore en Yannick Aguemon bezorgden met hun doelpunt de Leuvenaars de drie punten. In het klassement springt OHL zo over Roeselare naar de derde plaats.

Lierse geraakte in eigen huis dan weer niet verder dan 2-2 tegen Westerlo. Nochtans vielen de bezoekers met tien na een rode kaart voor Van den Bogaert. Camargo en Binst zorgden voor de doelpunten bij Lierse, Naessens bracht de Kemphanen tot twee keer toe terug.