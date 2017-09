Mourinho blijft Fellaini ophemelen maar is geïrriteerd over aanpak van bondscoach Martinez bij Rode Duivels

José Mourinho is niet te spreken over de blessure van Marouane Fellaini. Volgens de coach van Manchester United had onze landgenoot al last van de kuit voor de interland van de Rode Duivels tegen Griekenland en stelde bondscoach Martinez hem toch op. Afgelopen weekend moest Fellaini geblesseerd afhaken tegen Stoke City en speelde ManU gelijk. “Hij is een belangrijke speler voor mij”, bleef Mourinho de toch vaak gecontesteerde Fellaini ophemelen.

José Mourinho is geïrriteerd over de keuze van Belgisch bondscoach Roberto Martinez om Marouane Fellaini op te stellen in de laatste interland van de Rode Duivels tegen Griekenland. Volgens The Special One had de grote krulbol al last aan de kuit voor de wedstrijd en toch stelde Martinez hem op. Resultaat: Fellaini keerde geblesseerd terug van de interlandbreak in Manchester en moest afzeggen voor het competitieduel tegen Stoke City, waarin Lukaku en co. niet verder kwamen dan 1-1 gelijkspel.

“Fellaini is een heel belangrijke speler voor mij”, zei Mourinho op de persconferentie voor de Champions League-match tegen Basel van morgenavond. “Je kan je niet voorstellen hoe belangrijk Fellaini eigenlijk voor me is. Hij heeft gisteren niet getraind en het is afwachten of het vandaag zal lukken. Het is te hopen van wel want zonder hem voel ik mij zwakker, of hij nu speelt of op de bank zit. Als zijn blessure snel herstelt, wordt hij geselecteerd. Want ik heb hem nodig. Zonder Fellaini is mijn ploeg zwakker.”

Naast de sneer naar Martinez komt Mourinho dus weer op de proppen met een zoveelste lofrede voor Fellaini. Nochtans is de kopbalsterke middenvelder zowel bij de Rode Duivels als bij Manchester United gecontesteerd, maar in de ogen van de Portugese coach is hij onmisbaar. Het is af te wachten of Fellaini kan aantreden tegen Basel in de Champiosn League.