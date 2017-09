Juventus trekt verzwakt naar Barcelona voor Champions League-duel

Juventus kan dinsdag in zijn openingswedstrijd in groep D van de Champions League niet rekenen op verschillende sterkhouders. Zo geraken Mario Mandzukic, Sami Khedira, Benedikt Höwedes en Giorgio Chiellini niet speelklaar voor de verplaatsing naar Barcelona.

Juventus bereikte vorig jaar nog de Champions League-finale, die de Italiaanse kampioen met 4-1 verloor van Real Madrid. Op weg naar de eindstrijd schakelde ‘Juve’ toen Barcelona uit in de kwartfinales. In de andere match in groep D neemt Olympiakos het in eigen huis op tegen Sporting Lissabon.