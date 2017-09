Groep jongens mishandelt weerloos meisje in rolstoel

Een groep jongens heeft maandagochtend in het Zeeuwse Biggekerke een andersvalide meisje in een rolstoel belaagd. Dat heeft een ander meisje van vijftien jaar aan de politie verteld.

Zij fietste op de Breeweg tussen Biggekerke en Middelburg toen ze het zag gebeuren. Het meisje schoot het slachtoffer in de rolstoel te hulp en kreeg daarbij zelf ook klappen. Ze raakte lichtgewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Agenten gaan later maandag bij haar thuis langs om een aangifte op te nemen. Opvallend is dat de politie niet alleen op zoek is naar de daders en mogelijke getuigen, maar ook en vooral naar het andersvalide meisje. “Wie het slachtoffer is en hoe oud ze is, weten we niet”, aldus een woordvoerder.