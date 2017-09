Bayern-coach looft “mooie identiteit” van Anderlecht, kapitein bekent dat hij tegenstander (nog) niet kent

Anderlecht begint dinsdagavond zijn Champions League-campagne met een verplaatsing naar Bayern München. Carlo Ancelotti, de trainer van de Duitse kampioen, wil de Brusselaars niet onderschatten. “Anderlecht vertrekt uit een goede organisatie en heeft voorin veel opties”, vertelde de 58-jarige Italiaan maandag.

“Onze tegenstander kende een mindere competitiestart, maar speelde een goede laatste match”, verklaarde Ancelotti. “Het is gewoon een sterk team met een mooie en duidelijke identiteit, dat snelheid heeft en de lange bal kan gebruiken. Het is voor ons belangrijk goed voetbal te tonen na de 2-0 nederlaag van afgelopen weekend in Hoffenheim. Maar een eerste champions League-match is altijd ‘tricky’, we moeten dus opletten.”

Bayern bekomt van enkele woelige dagen. Er was het verlies in Hoffenheim, maar ook het felbesproken interview van Robert Lewandowski. De Poolse topspits had zich kritisch uitgelaten over het transferbeleid van zijn club, waarop de voorzitter zijn sterspeler stevig op zijn plaats zette. Ancelotti wuifde de vragen over de kwestie weg. “Ik moet het met Lewandowski niet hebben over dat interview”, aldus de Italiaan. “Belangrijker is om met hem te praten over onze strategie voor het duel tegen Anderlecht.”

Neuer kent Anderlecht-spelers nog niet

“We willen die misstap tegen Hoffenheim absoluut rechtzetten tegen Anderlecht”, vertelde Bayern-doelman Manuel Neuer. “We hoeven na één verloren partij niet alles negatief te zien. Maar we mogen tegen Anderlecht niet dezelfde fouten maken als in Hoffenheim. Het komt erop aan om dominant aan de partij te beginnen en efficiënt te zijn. We moeten de Anderlechtse defensie uit verband spelen met snelle combinaties. Hopelijk komen we vlug op voorsprong.”

Gevraagd naar welke spelers Neuer het meest vreest bij paars-wit, bleef de doelman het antwoord schuldig. “Wij hebben onze tegenstander nog niet geanalyseerd”, legde de Duitse international uit. “Maar daar zal snel verandering in komen. Wanneer het duel dinsdag op gang gefloten wordt, weet ik wie ik in het oog moet houden.”

De Bayern-kapitein deelde in München meerdere seizoenen de kleedkamer met Daniel Van Buyten, die van 2006 tot 2014 bij de “Rekordmeister” actief was. “Met hem heb ik af en toe nog contact. Of ik bij Daniel info ingewonnen heb over Anderlecht? Nee, dat heb ik niet gedaan.”

Foto: Photo News

In de andere partij in groep B ontvangt de Schotse kampioen Celtic het sterrenensemble van Paris Saint-Germain.