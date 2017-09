Voetbaltrainer betrapt met zes kilo cannabis

Lochristi / Zaffelare / Wachtebeke - Een trainer van voetbalclub SK Wachtebeke is betrapt met meer dan zes kilogram cannabis. Hij riskeert 18 maanden effectieve opsluiting en 6.000 euro boete.

Veel voetballiefhebbers hebben een collectie voetbaltruitjes op zolder, maar niet een trainer van SK Wachtebeke. Bij de man uit Zaffelare trof de politie in 2016 een professionele cannabisplantage aan met de restanten van 600 planten, 6,3 kilogram cannabis en verschillende droogrekken. De man uit Zaffelare zou volgens het parket werken in opdracht van de Nederlandse onderwereld.

Speurders vermoeden dat de plantage drie of vier keer werd geoogst, maar daar zijn volgens Filip Van Hende, advocaat van de trainer, geen bewijzen voor. “Er is maar één keer geoogst. Het aandeel van mijn cliënt is beperkt: hij moest alleen af en toe gaan kijken hoe het met de planten was. De aantijgingen dat hij met de opbrengst luxegoederen kocht, klopt ook niet: die tweedehands jacuzzi had hij al, de boot staat op naam van zijn vader en kostte 1.500 euro en die “verwarmde biljart” is een kinderbiljart waarvan de verwarming kapot is.”

Geldgewin

Het parket vorderde een boete en een celstraf en netwerkbeheerder Imewo wil 28.000 euro terug voor de afgetapte elektriciteit. Op 25 september is er uitspraak in deze zaak. De rechter maakte zich alvast zorgen over de beklaagde, niet in het minst omdat hij al bedreigd werd door de Nederlandse drugsbende. “Je hebt jezelf in de miserie gestoken voor geldgewin. Dat soort mensen lacht er niet mee als iemand hen nog geld moet.”

SK Wachtebeke had geen weet van de activiteiten van haar trainer. Of de man bij de club actief kan blijven, wordt bekeken.