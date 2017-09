Deze vrouw weigerde chemotherapie en koos ervoor om te sterven, zodat haar kind kon leven

Maandenlang had ze hoofdpijn. Bijna dagelijks. Maar het duurde maanden vooraleer Carrie DeKlyen (37) uit de Amerikaanse staat Wyoming wist wat er aan de hand was. Een agressieve vorm van hersenkanker, was de uiteindelijke diagnose. Toch moest de grootste beproeving nog komen: kiezen tussen haar leven of dat van haar ongeboren kind.

De verschrikkelijke hoofdpijn begon in maart. Migraine, dachten Carrie en haar echtgenoot Nick. Het was pas toen ze ook geregeld begon over te geven dat ze vreesden voor slechter nieuws.

En dat nieuws kwam er enkele dagen later. Er was een massa gevonden in de hersenen van Carrie, kanker. De best mogelijke uitkomst voor de moeder van vijf kinderen was nog vijf jaar te leven.

Zwanger

In april werd de tumor operatief verwijderd. Maar amper een maand later kwam er opnieuw schokkend nieuws: de tumor was terug gegroeid en Carrie was acht weken zwanger.

Op dat moment had het koppel twee opties: het leven van Carrie verlengen met chemotherapie en haar zwangerschap beëindigen, of de baby houden en weten dat de moeder snel zou sterven.

Hoewel het een moeilijke keuze was, was ze snel genomen. Ze lieten de tumor voor de tweede keer verwijderen en gingen naar huis met het idee dat ze slechts enkele maanden meer te leven had.

Nog 34 weken. Zo lang wilde Carrie nog leven. “Dat is wat ze wilde”, zegt Nick. “We houden van Onze Heer. We kiezen voor het leven. Wij geloven dat God ons dat kindje heeft gegeven.”

Ernstige hersenschade

Maar midden juli werd Carrie naar het ziekenhuis gebracht. Schreeuwend van de pijn. Dat was de laatste keer dat ze bij bewustzijn was. Een zware beroerte, volgens de artsen.

Op dat moment was ze 19 weken zwanger. De dokters zouden er alles aan doen om het kindje in leven te houden, maar Carrie zou waarschijnlijk nooit meer wakker worden. En als dat wel nog gebeurde, zou ze haar familie niet meer herkennen. Ze had te zware hersenschade opgelopen.

Tijdens de weken die daarop volgden deden de machines alles om moeder en kind in leven te houden. Maar ook dan kwam er opnieuw slecht nieuws: het kindje was zwaar genoeg om geboren te worden, maar bewoog niet. Nick koos er daarom voor om haar via een keizersnede ter wereld te laten komen.

“Mijn vrouw is dood”

Dochtertje Life Lynn DeKlyen kwam woensdag ter wereld. Carrie overleed vrijdagochtend.

“Na de geboorte ben ik naar de arts gegaan om te zeggen dat ze genoeg had afgezien”, zegt Nick. “Ze heeft de afgelopen vijf maanden zo veel pijn gehad. Na de ontkoppeling van de beademingstoestellen heeft ze nog even geleefd. Ik heb de hele tijd haar hand vastgehouden. En gezegd hoeveel ik van haar hou.”

De vader probeert nu dagelijks zijn pasgeboren kindje te bezoeken op de afdeling Intensieve Zorgen en de begrafenis van zijn vrouw te regelen. Tijdens de weekends rijdt hij naar huis om zijn andere kinderen van 18, 16, 11, 4 en 2 jaar oud te bezoeken. “Mijn vrouw is dood. Ik heb zes kinderen. Maar nu ga ik me focussen op mijn dochtertje, zodat ze snel naar huis kan komen. Wat ik daarna ga doen, weet ik nog niet.”

Om het gezin te helpen, is intussen een pagina opgericht om geld in te zamelen.