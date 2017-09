Fascinerend: deze diersoort stemt over belangrijke beslissingen

Onderzoekers hebben een fascinerende ontdekking gedaan bij Afrikaanse wilde honden. De met uitsterven bedreigde dieren nemen beslissing zoals dat in een democratie gebeurt. Stemmen doen ze door te niezen.

Het was onderzoeker Neil Jordan, doctor aan de UNSW-universiteit in Australië, opgevallen dat wilde honden in Botswana vreemde gewoontes hebben. Hij stelde vast dat ze na een rustperiode telkens samenkomsten hielden. Soms werd daarop op pad gegaan, soms werd gewoon verder gerust.

“Ik wilde die samenkomsten en het niezen dat ze ondertussen deden beter begrijpen”, zegt hij op de website van de universiteit. “Daarom hebben we 68 van die samenkomsten door vijf verschillende groepen Afrikaanse wilde honden opgenomen en bestudeerd. We konden het haast niet geloven toen bleek dat onze vermoedens bevestigd werden door de analyses.”

De conclusie van het onderzoek: hoe meer er geniesd wordt tijdens de samenkomst, hoe groter de kans is dat de groep honden weer op pad ging. “Dat niezen is eigenlijk een soort van kiessysteem, ze stemmen op die manier.” Een democratie onder honden, eigenlijk.

Maar daar blijft het niet bij. “We hebben ook ontdekt dat er minder geniesd moet worden als er dominante mannetjes of vrouwtjes aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst”, zegt Reena Walker van Brown Unversity, die bijdroeg tot het onderzoek. “Maar als het dominante koppel er niet was, moest er meer geniesd worden voor er effectief op pad gegaan werd.”