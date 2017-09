Vandalen slaan genadeloos toe: halve dorp vol graffiti gespoten

Middelkerke - Vandalen hebben op een vijftigtal locaties in Westende graffiti gespoten. Volgens het gemeentebestuur loopt de schade op tot duizenden euro’s. De politie is een onderzoek gestart.

De graffitispuiters zijn zondagnacht op pad geweest. De eerste meldingen liepen maandagmorgen al vrij vroeg binnen. De gemeente Middelkerke stuurde een medewerker op pad om de vaststellingen te doen. Al vrij snel werd duidelijk dat de vandalen bijzonder driest tewerk zijn gegaan. De schade is aanzienlijk en omvangrijk. Op een vijftigtal plekken in Westende werd graffiti gespoten. “Op openbare gebouwen, maar ook bij particulieren”, zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD). “Vooral distributie- en elektriciteitskasten en openbare toiletten moesten het ontgelden. Ook op een verkeersbord en op muren, borden of wanden op privégrond is er graffiti gespoten”.

Schade

De politie van Middelkerke is een grootschalig onderzoek gestart. Bewakingscamera’s in de straten heeft de gemeente niet. “Er zijn plannen om camera’s te hangen op centrale plaatsen, maar vandaag zijn die er dus nog niet”, zegt Janna Rommel-Opstaele. De gemeente doet daarom een oproep naar getuigen. Mogelijk zijn er handelszaken met camerabeelden waarop iets te zien is. “Gezien de omvangrijke schade vermoeden we dat er mogelijk een groep daders moet rondgereden of –gewandeld hebben. Indien men iemand of verschillende personen aan het werk heeft gezien, neem dan zeker contact op met de politie van Middelkerke”, zegt Rommel-Opstaele.

Foto: dji

De vandalen legden een parcours af vanaf de Logierlaan, Zwaluwenlaan, Zomerlaan, Zonnelaan, Oorlogsinvalidelaan, Westendelaan, Koning Ridderdijk, de Zeedijk ter hoogte van de Zwaluwenlaan, tot aan de Zeedijk en terug. Volgens de gemeente loopt de schade in de duizenden euro’s. “Wat de vandalen vannacht hebben aangericht zal de gemeente veel geld kosten. Sommige muren of wanden waar de graffiti op gespoten is, zijn nauwelijks te herstellen. Ook het feit dat de graffiti op verschillende materialen is aangebracht, maakt het reinigen er niet gemakkelijker op”, aldus nog de burgemeester.